|
Тамбовская область приняла более двух тысяч соотечественников
Сегодня, 06:53
Комментариев: 0
Версия для печати
С начала года Тамбовская область приняла 2136 участников программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей. Из них 72% - люди трудоспособного возраста и 26% - дети до 18 лет.
Как правило, переселенцы приезжают в города Тамбов, Мичуринск, Уварово, а также в Сосновский и Тамбовский районы. Всего с начала реализации программы к нам переехало свыше 17,5 тысяч человек. Среди соотечественников много профессионалов своего дела, в том числе врачей, учителей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.