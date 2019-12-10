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Сергей Хомутинки новый депутат гордумы
Сегодня, 15:38
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Сегодня городская избирательная комиссия города Тамбова приняла решение о регистрации депутатом Тамбовской городской Думы Сергея Хомутинка, который прошел по партийным спискам партии «Единая Россия».
С рекомендацией о передаче ему вакантного мандата вместо выбывшего депутата Игоря Блюма выступил региональный политсовет «Единой России». С 2014 года состоит в «Единой России». Ранее занимался исследованиями российско-американских отношений, был исполнительным секретарем Центра изучения США.
Фото – Тамбовская жизнь
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