С наступающим Новым годом! Комментариев: 0



Каждый год наполнен разнообразными событиями, положительными и не очень. Уходящий год для Тамбовской области был непростым, но очень насыщенным. Мы наблюдали как жители городов и районов выходили защищать свои права и интересы, что-то удавалось добиваться, а что-то нет. Главное, что тенденцией уходящего года стал рост активности и значимости гражданского общества.



Какой будет новый год, во многом зависит от нашей позиции и гражданской активности. Пусть 2020-й принесет всем нам как можно больше хороших новостей и событий.



С наилучшими пожеланиями,

редакция ИА «Тамбов-информ» Дорогие наши читатели, вот и подходит к концу 2019 год. Мы благодарим всех читателей информационного агентства «Тамбов-информ» за то, что вы были с нами в течение уходящего года. Мы трудимся каждый день именно для тех людей, которые читают наши новости, аналитические материалы и блоги.Каждый год наполнен разнообразными событиями, положительными и не очень. Уходящий год для Тамбовской области был непростым, но очень насыщенным. Мы наблюдали как жители городов и районов выходили защищать свои права и интересы, что-то удавалось добиваться, а что-то нет. Главное, что тенденцией уходящего года стал рост активности и значимости гражданского общества.Какой будет новый год, во многом зависит от нашей позиции и гражданской активности. Пусть 2020-й принесет всем нам как можно больше хороших новостей и событий.С наилучшими пожеланиями,редакция ИА «Тамбов-информ»



