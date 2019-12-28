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С наступающим Новым годом!

Сегодня, 07:21
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С наступающим Новым годом!Дорогие наши читатели, вот и подходит к концу 2019 год. Мы благодарим всех читателей информационного агентства «Тамбов-информ» за то, что вы были с нами в течение уходящего года. Мы трудимся каждый день именно для тех людей, которые читают наши новости, аналитические материалы и блоги.

Каждый год наполнен разнообразными событиями, положительными и не очень. Уходящий год для Тамбовской области был непростым, но очень насыщенным. Мы наблюдали как жители городов и районов выходили защищать свои права и интересы, что-то удавалось добиваться, а что-то нет. Главное, что тенденцией уходящего года стал рост активности и значимости гражданского общества.

Какой будет новый год, во многом зависит от нашей позиции и гражданской активности. Пусть 2020-й принесет всем нам как можно больше хороших новостей и событий.

С наилучшими пожеланиями,
редакция ИА «Тамбов-информ»
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С наступающим Новым годом!

Сегодня, 07:21
0
Дорогие наши читатели, вот и подходит к концу 2019 год.

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