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Школа в Мичуринске получила лицензию на осуществление образовательной деятельности
Вчера, 10:29
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Управление образования и науки Тамбовской области 31 декабря 2019 года выдало лицензию на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» в городе Мичуринске.
Напомним, что в 2017 году в наукограде началось строительство школы на 1275 мест, открытие которой неоднократно переносили. Губернатор Александр Никитин, называл разные сроки ввода объекта в эксплуатацию, то до конца 2018 года, то к новому учебному сезону 2019 года.
По факту хищения бюджетных средств при строительстве школы в Мичуринске было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное в особо крупном размере).
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