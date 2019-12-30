Из Тамбова можно будет слетать в Краснодар 0 В феврале компания «РусЛайн» открывает прямые авиарейсы из Тамбова до Краснодара.

В Тамбовской области не оборудовано горячем водоснабжением треть жилья 0 В жизни каждого человека жилищный вопрос является одним из самых приоритетных. Каждый человек желает иметь благоустроенное жилье. По сведениям Тамбовстата доля комплексно благоустроенного жилья в нашем регионе составляет — 69,4% .

Школа в Мичуринске получила лицензию на осуществление образовательной деятельности 0 Управление образования и науки Тамбовской области 31 декабря 2019 года выдало лицензию на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» в городе Мичуринске.

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие наши читатели, вот и подходит к концу 2019 год.

С жителей Тамбова соберут более 7 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей 0 На декабрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов утвердили программу комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства областного центра.

В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений 0 В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений, - сообщает Тамбовстат. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-ноябре 2019 г. составило 1169 против 1086 преступлений в январе-ноябре 2018 г. (рост на 7,6%).

Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий 0 Сегодня в Рассказовском сквере в городе Тамбове прошла акция протеста, организаторами выступили обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б.

В Тамбове решена проблема дольщиков по ул. Карла Маркса, 171 0 Введен в эксплуатацию ранее проблемный многоквартирный дом по ул. Карла Маркса, 171 в городе Тамбове. Таким образом, поставлена точка в истории проблемного дома, который должны были сдать три года назад.

Виктор Путинцев: «Им положить на бюджет, положить буквально на все» 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы со скандалом принимались решения, среди которых был бюджет, утверждение комплексных программ развития города и повышение окладов. Среди прочего оклады были повышены главе города, депутатам-единороссам работающих на постоянной основе.

Прокуратура выявила нарушение земельного законодательства в Дегтянском сельсовете 0 Прокуратура Сосновского района выявила факт грубейшего нарушения земельного законодательства на территории Дегтянского сельсовета. Проверка была проведена по обращению Артема Александрова, к которому обратились жители сельсовета.

1300 детей поздравили на губернаторской елке 0 В этом году 1300 детей со всей Тамбовской области стали гостями ежегодной губернаторской елки.

В городе Рассказово введена в эксплуатацию новая станция очистки воды 0 В городе Рассказово на ул. Посёлок Меховой фабрики «Тамбовская сетевая компания» завершила строительство и ввела в эксплуатацию новую станцию очистки воды, которая будет обеспечивать коммунальными услугами более 300 местных жителей.

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б планируют выйти на акцию протеста 0 В предстоящую субботу 28 декабря в городе Тамбове в Рассказовском сквере состоится митинг посвященный проблеме обманутых дольщиков, организаторами выступают дольщики по ул. Киквиздзе, 77Б.

Автопарк УМВД пополнился новыми автомобилями 0 Автомобильный парк Управления УМВД России по Тамбовской области пополнился новыми служебными автомобилями.

Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопарк 0 На планерки у главы администрации области Александра Никитина был рассмотрен вопрос внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

В центре Тамбова произошел пожар в заброшенном доме 0 На улице Пятницкая в городе Тамбове загорелся заброшенный дом, дымом заволокло всю близлежащую территорию.

В жилом доме в Уварово более суток отсутствовало теплоснабжение 0 Более суток отсутствовало теплоснабжение в одном из жилых домов города Уварово.

В пожарах погибло 65 человек 0 С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.

В Тамбове открылась новогодняя поляна 0 В субботу у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась традиционная «Новогодняя поляна», лично старт дала глава города Наталия Макаревич.