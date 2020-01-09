В деятельности кафе «Назад в СССР» выявлены нарушения санитарного законодательства 0 В ходе внеплановой проверки Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области выявило нарушения в деятельности предприятия общественного питания местного предпринимателя в кафе «Назад в СССР», расположенном на первом этаже жилого дома № 16Б по ул. Свободная в городе Тамбове.

Органам прокуратуры 298 лет 0 Вчера в прокуратуре Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвященное празднованию 298-ой годовщины образования прокуратуры России.

Определены лучшие тренеры-преподаватели в Тамбовской области 0 В Тамбовской области определены лучшие тренеры-преподаватели, воспитанники которых добились успехов на спортивном поприще.

Грунтовая дорога в населенном пункте это норма? 0 Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению Артема Александрова, который после посещения села Хитрово Рассказовского района попросил надзорный орган вмещаться в решении вопросов местного значения.

«Усадьбу Асеевых» за время праздников посетило 20 тысяч человек 0 За время новогодних праздников «Усадьбу Асеевых» посетили 20 тысяч гостей. Особым интересом пользовалась выставка «Архитектурное наследие Льва Кекушева в Тамбове – Дом Асеевых».

Штраф миллион рублей за взятку в 60 тысяч 0 ООО «Новое решение» за незаконное вознаграждение от имени юридического лица получило штраф в размере 1 млн рублей.

Медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей доставили в тамбовскую поликлинику 0 За счет средств областного бюджета для филиала поликлиники третьей городской больницы на сумму более 9 млн рублей закуплено медицинское оборудование.

Митрополита Феодосия поздравили первые лица области и города 0 Во время празднования Рождества Христова духовенство и первые лица области и города Тамбова поздравили митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия с праздником и пожелали развития Тамбовской Епархии РПЦ.

В Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Великой Победы 0 9 мая мы отметим 75-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время в Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Победы.

Завтра заработает каток на стадионе «Спартак» 0 Завтра в 18.00 открывается сезон массового катания на коньках на стадионе «Спартак».

В Мичуринском районе в результате ДТП погибло четыре человека 0 На днях в Мичуринском районе в районе Кочетовки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четыре человека.

Из Тамбова можно будет слетать в Краснодар 0 В феврале компания «РусЛайн» открывает прямые авиарейсы из Тамбова до Краснодара.

В Тамбовской области не оборудовано горячем водоснабжением треть жилья 0 В жизни каждого человека жилищный вопрос является одним из самых приоритетных. Каждый человек желает иметь благоустроенное жилье. По сведениям Тамбовстата доля комплексно благоустроенного жилья в нашем регионе составляет — 69,4% .

Школа в Мичуринске получила лицензию на осуществление образовательной деятельности 0 Управление образования и науки Тамбовской области 31 декабря 2019 года выдало лицензию на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» в городе Мичуринске.

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие наши читатели, вот и подходит к концу 2019 год.

С жителей Тамбова соберут более 7 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей 0 На декабрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов утвердили программу комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства областного центра.

В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений 0 В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений, - сообщает Тамбовстат. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-ноябре 2019 г. составило 1169 против 1086 преступлений в январе-ноябре 2018 г. (рост на 7,6%).

Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий 0 Сегодня в Рассказовском сквере в городе Тамбове прошла акция протеста, организаторами выступили обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б.

В Тамбове решена проблема дольщиков по ул. Карла Маркса, 171 0 Введен в эксплуатацию ранее проблемный многоквартирный дом по ул. Карла Маркса, 171 в городе Тамбове. Таким образом, поставлена точка в истории проблемного дома, который должны были сдать три года назад.