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Органам прокуратуры 298 лет

Сегодня, 09:16
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Органам прокуратуры 298 лет Вчера в прокуратуре Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвященное празднованию 298-ой годовщины образования прокуратуры России. 12 (23) января 1722 г. Пётр I издал Указ об учреждении должности генерал-прокурора Российской Империи: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, который должен рапортовать Генерал-прокурору».

В ходе своего выступления прокурор области отметил, что в ноябре 2019 года комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена комплексная проверка прокуратуры Тамбовской области. По ее результатам грубых и системных нарушений в деятельности прокуратуры не выявлено.
С профессиональным праздником поздравил работников прокуратуры и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

«Вы находитесь на передовой в борьбе с преступностью. Я хочу высказать благодарность и признательность за взаимодействие, которое позволяет органам исполнительной власти и местного самоуправления избежать юридических и казусов», - отметил Александр Никитин.
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