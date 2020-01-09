|
Органам прокуратуры 298 лет
Сегодня, 09:16
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в прокуратуре Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвященное празднованию 298-ой годовщины образования прокуратуры России. 12 (23) января 1722 г. Пётр I издал Указ об учреждении должности генерал-прокурора Российской Империи: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, который должен рапортовать Генерал-прокурору».
В ходе своего выступления прокурор области отметил, что в ноябре 2019 года комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена комплексная проверка прокуратуры Тамбовской области. По ее результатам грубых и системных нарушений в деятельности прокуратуры не выявлено.
С профессиональным праздником поздравил работников прокуратуры и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
«Вы находитесь на передовой в борьбе с преступностью. Я хочу высказать благодарность и признательность за взаимодействие, которое позволяет органам исполнительной власти и местного самоуправления избежать юридических и казусов», - отметил Александр Никитин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.