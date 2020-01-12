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В Мичуринске исчезло детское игровое и спортивное оборудование
Сегодня, 09:20
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Контрольно-счетной палатой Тамбовской области был проведен аудит эффективности расходования управлением городского хозяйства администрации города Мичуринска Тамбовской области в 2017 и 2019 годах бюджетных средств на приобретение и установку детских (игровых) и спортивных комплексов (площадок).
По результатам контрольного мероприятия выявлено 10 нарушений, из них 1 финансовое на общую сумму более 2 млн рублей - нарушение при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления.
Среди прочего в адрес профильного управления администрации города Мичуринска было направлено представление в рамках гарантийных обязательств обратиться к подрядчикам в части приведения детских и спортивных площадок в надлежащее состояние.
Кроме того главе города было адресовано письмо, чтобы он направил обращение в правоохранительные органы по вопросу исчезновения детского игрового и спортивного оборудования для проверки фактов хищения и усилил контроль за сохранностью имущества находящегося в казне города Мичуринска.
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