В Мичуринске исчезло детское игровое и спортивное оборудование Комментариев: 0



По результатам контрольного мероприятия выявлено 10 нарушений, из них 1 финансовое на общую сумму более 2 млн рублей - нарушение при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления.



Среди прочего в адрес профильного управления администрации города Мичуринска было направлено представление в рамках гарантийных обязательств обратиться к подрядчикам в части приведения детских и спортивных площадок в надлежащее состояние.



Кроме того главе города было адресовано письмо, чтобы он направил обращение в правоохранительные органы по вопросу исчезновения детского игрового и спортивного оборудования для проверки фактов хищения и усилил контроль за сохранностью имущества находящегося в казне города Мичуринска. Контрольно-счетной палатой Тамбовской области был проведен аудит эффективности расходования управлением городского хозяйства администрации города Мичуринска Тамбовской области в 2017 и 2019 годах бюджетных средств на приобретение и установку детских (игровых) и спортивных комплексов (площадок).По результатам контрольного мероприятия выявлено 10 нарушений, из них 1 финансовое на общую сумму более 2 млн рублей - нарушение при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления.Среди прочего в адрес профильного управления администрации города Мичуринска было направлено представление в рамках гарантийных обязательств обратиться к подрядчикам в части приведения детских и спортивных площадок в надлежащее состояние.Кроме того главе города было адресовано письмо, чтобы он направил обращение в правоохранительные органы по вопросу исчезновения детского игрового и спортивного оборудования для проверки фактов хищения и усилил контроль за сохранностью имущества находящегося в казне города Мичуринска.



