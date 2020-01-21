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В Тамбовской области планируют снизить налоговые ставки для сельхозтоваропроизводителей
Сегодня, 10:30
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Депутат Тамбовской областной Думы от фракции «Единая Россия» Константин Черкасов выступил с законодательно инициативой о снижении налоговых ставок для сельхозтоваропроизводителей в зависимости от их годового объема выручки.
«Для самых мелких предприятий ставка будет равна одному проценту», – заявил журналистам Константин Черкасов.
В случае принятия закона по самым скромным оценкам потери из областного бюджета могут достигнуть 30 млн.
Фото – Тамбовская областная Дума
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