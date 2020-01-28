|
Бывшего вице-губернатора Тамбовской области внесли в санкционный список
Сегодня, 09:01
Комментариев: 0
Версия для печати
США расширили санкционный список в отношении физических и юридических лиц против России из-за вхождения Крыма в состав нашей страны. В частности в список внесли российскую транспортную компанию АО ТК «Гранд сервис экспресс» и руководителя предприятия бывшего вице-губернатора Тамбовской области Александра Ганова.
«Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» работает на территории России, поэтому санкции не скажутся на ее деятельности», - заявил «Ведомостям» представитель компании.
Компания занимается железнодорожными перевозками в республику Крым.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.