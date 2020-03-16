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Прокуратура обжаловала приговор Александру Боброву
Вчера, 12:11
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Прокуратура обжаловала постановление Ленинского районного суда города Тамбова о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого обвиняли в мошеннических действиях.
Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2015 год Бобров, используя служебное положение, поручил убыточному муниципальному предприятию «ТИС» приобрести автомобиль Lexus LS за 5,5 млн рублей. Сделку глава администрации должен был согласовать с Тамбовской городской думой, но не сделал этого. Затем автомобиль был переоформлен на стороннюю организацию, после чего иномарка оказалась в собственности у Боброва.
Заседание в апелляционной инстанции назначено на 31 марта 2020 года.
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