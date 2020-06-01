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Александр Никитин заявил о готовности идти на выборы
Сегодня, 10:02
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Вчера во время рабочей встречи с Президентом РФ глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Глава государства поддержал желание Александра Никитина.
«В соответствии с положительными тенденциями социально-экономического развития региона, причем по некоторым позициям с явным опережением общероссийских темпов, Вы, безусловно, имеете полное право претендовать на переизбрание», - заявил Владимир Путин.
Выборы губернатора пройдут в сентябре 2020 года, кандидатура Александра Никитина будет выдвинута партией «Единая Россия».
Также свою кандидатуру планирует выдвинуть КПРФ – депутата областной Думы Андрея Жидкова и «Справедливая Россия» - Павла Плотникова.
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