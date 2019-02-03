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KIA Rio X-Line увеличил дорожный просвет
Вчера, 20:32
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С 1 февраля 2019 года во всех дилерских центрах KIA стартовали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом, сообщает пресс-служба компании. Данное решение подготовлено в рамках глобальной стратегии KIA предлагать максимально адаптированные для каждого рынка модели, оно откроет перед Rio X-Line еще более широкие возможности применения в самых различных дорожных условиях.
В комплектации Premium дорожный просвет составляет 195 мм вместо прежних 170 мм, и штатно устанавливаются всесезонные шины размерности 195/60R16 (ранее – 195/55R16). В остальных комплектациях устанавливаются колеса с шинами размерности 185/65R15, а дорожный просвет составляет 190 мм. Таким образом, по сравнению с седаном Rio кросс-хэтчбек теперь отличается увеличенным на 30-35 мм дорожным просветом. Цены на Rio X-Line установлены в диапазоне от 874 900 до 1 124 900 рублей.
Управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль прокомментировал: «Увеличение клиренса на Rio X-Line – это наш ответ на запрос со стороны российских покупателей. Реализация столь амбициозной задачи потребовала пересмотра всей геометрии подвески и подбора новых компонентов, а также продолжительных испытаний автомобиля в России и Корее. Мы улучшили Rio X-Line, сделав его привлекательным даже для клиентов, ориентированных на переднеприводные кроссоверы сегмента B-SUV».
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