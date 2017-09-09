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Ушел из жизни Владимир Анатольевич Земцов
Вчера, 07:52
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На 69-м году жизни скончался известный политический и общественный деятель региона, заместитель председателя Тамбовской областной Думы третьего созыва Владимир Анатольевич Земцов.
Владимир Анатольевич родился 8 июня 1948 года. Окончил Киевское высшее общевойсковое училище и Военно-политическую академию имени Ленина. Владимир Земцов проходил службу в Забайкальском, Киевском, Туркестанском и Московском военных округах, принимал участие в боевых действиях в Афганистане.
Владимир Земцов внес значительный вклад в развитие системы местного самоуправления и институтов государственной власти в области. В 1991 году избран председателем Тамбовского городского Совета народных депутатов. В 1996-м году Земцова избрали в Тамбовскую городскую Думу, он стал её председателем. Вначале 2000 годов его избрали заместителем председателя Тамбовской областной Думы.
Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и друзьям покойного.
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