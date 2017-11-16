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Шамояна могут объявить банкротом
Сегодня, 08:11
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В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась ФНС России с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ИП Шамоян С.В. сумма исковых требований составляет почти 1 млн. руб.
Шамоян С.В. входит в состав учредителей ООО «Империал-Строй», которая занимается строительством дома по ул. Чичерина/Северо-Западная, 7/1, корп.1.
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