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Определены лидеры среди муниципальных образований области
Сегодня, 07:32
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На днях был представлен рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Тамбовской области. Специально созданная межведомственная экспертная комиссия определила передовые территории по следующим критериям: результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления и экспертной оценке их работы населением.
За эффективную работу по итогам 2016 года глава администрации Тамбовской области Александр Никитин наградил руководителей муниципальных образований. В числе лидеров рейтинга за 2016 стали город Кирсанов и Петровский район. Наибольший объем инвестиционных проектов в Тамбове, Тамбовском районе, в Никифоровском и Кирсановском районах.
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