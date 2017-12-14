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В пожарах на территории Тамбовской области погибло 49 человек
По информации Главного управления МЧС России на территории Тамбовской области в январе-ноябре 2017 г., зарегистрировано 740 пожаров. Материальный ущерб от пожаров составил 76,4 млн. рублей. В результате пожаров погибло 49 человек, травмировано 33 человека (в январе-ноябре 2016 г. – 57 человек и 34 человека соответственно).
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