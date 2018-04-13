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В Сампурском районе снова экологическая катастрофа?
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду села Ивановка Сампурского района Тамбовской области. Погибшей рыбы на поверхности воды пока немного, возможно большая часть ещё подо льдом или ушла через плотину в другой водоем. В прошлом году экологическая катастрофа в Сампурском районе стоила «Тамбовскому бекону» один миллион 600 тысяч рублей штрафа. В настоящий момент выясняется причина массовой гибели.
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