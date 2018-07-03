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Фестиваль "Вишнёвый сад" пройдет в городе Уварово 13 и 14 июля
Вчера, 07:44
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Уже 13 и 14 июля в городе Уварово пройдет фестиваль фольклора и народных промыслов "Вишнёвый сад". Мероприятие уже стало визитной карточкой города, на празднике можно не только купить изделия с вишней, но и самим попробовать свои силы в их приготовлении. Считается, что вишня — символ Уварово, а сам город нередко называют вишнёвой столицей Тамбовщины. Ранее символом города был крупнейший химический завод в Европе, который закрыли.
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