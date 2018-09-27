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В Тамбовской области была зафиксирована вспышка нодулярного дерматита
Сегодня, 07:12
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В настоящее время Управлением Россельхознадзора уделяется особое внимание ставшему популярным, геному вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Некоторое время назад в Тамбовской области была зафиксирована вспышка нодулярного дерматита. Это инфекционное высококонтагиозное заболевание крупного рогатого скота, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.
Для предупреждения заболевания нодулярным дерматитом и при его возникновении рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию животных.
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