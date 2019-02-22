Размер зарплаты у работников образования ниже на 17,5% среднеобластного уровня 0 В 2018 году по сравнению с 2017 годом реальные денежные доходы на душу населения, по предварительным данным, снизились на 1,8%, - сообщает Тамбовстат.

На федеральном телеканале вышел сюжет про бедность в Тамбове 0 На телеканале «ОТР» вышел сюжет про бедность и условия жизни на примере семьи из города Тамбова в рамках передачи «Отражение».

В Тамбове отдали дань памяти военнослужащим 0 Вчера в Тамбове на территории Воздвиженского кладбища отдали дань памяти военнослужащим, которые погибли в военных конфликтах.

На территории строящегося детского сада произошел пожар 0 Как сообщает портал «Новый Тамбов» на территории строящегося детского сада на улице Селезневская в северной части города Тамбова в субботу поздно вечером произошел пожар.

В Котовском лыжном марафоне примут участие почти 200 лыжников 0 В Котовске 24 февраля пройдет лыжный марафон, для участия в котором заявки подали почти 200 спортсменов. В котовском лыжном марафоне побегут представители Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской и Рязанской областей.

Тамбовские власти ликвидировали учебное заведение, открытое по указу Николая II 0 Поселок Чакино в Ржаксинском районе Тамбовской области доживает последние годы. Пожилые люди уходят из жизни, а молодежи нет. Символ запустения всего Ржаксинского района - это Чакинский аграрный техникум, который был закрыт в 2013 году.

Тамбовские деревянные дома участвуют в конкурсе красоты 0 Тамбовчане смогут принять участие в конкурсе "Деревянная сказка России". Организаторы хотят простимулировать демонстрацию лучших образцов деревянного зодчества, расположенных на территории Тамбовской области.

РПЦ взялась за Степана Разина 0 На основании протокола заседания рабочей группы по обсуждению плана совместных действий администрации Тамбовской области и Тамбовской Епархии от 13.06.2018 №3, постановлением городской администрации создана рабочая группа по переименованию улицы Степана Разина.

В Моршанском районе погибла 16-летняя школьница 0 В селе Карели Моршанского района погибла 16-летняя ученица 10 класса. Накануне трагедии школьница осталась ночевать у родственников в доме с печным отоплением, а утром следующего дня не проснулась.

Москвичи хотят продавать героин в Тамбове 0 В Тамбове с крупной партией героина задержаны двое жителей Москвы 1996 и 1995 годов рождения. Они осуществляли реализацию героина через «тайники-закладки» на территории областного центра.

Фото с места гибели двух водителей в Сампурском районе 0 В Тамбовской области 22 февраля в ДТП погибли водители ««Daewoo Nexia» и «КамАЗа».

Памятник Валерию Ковалю откроют 12 июня 0 В Тамбове 12 июня откроют памятник Валерию Ковалю.

Тамбовские автобусы ломают пассажирам кости 0 21 февраля в Тамбове пассажирка автобуса 23-го маршрута получила перелом бедра, выходя из автобуса. Женщина 1951 года рождения выходила из автобуса на улице Чичерина и подвернула ногу.

Сегодня состоится масштабное рейдовое мероприятие 0 Сегодня сотрудники правоохранительных органов проведут масштабное рейдовое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Три тамбовских театра получат 20 млн. рублей 0 В 2019 году на развитие театрального искусства Тамбовской области будет направлено более 20 млн. рублей, данные деньги пойдут Тамбовскому театру кукол, Мичуринскому драмтеатру и Тамбовскому молодёжному театру.

На фоне бурных обсуждений в городской Думе уволен директор «Дома молодежи» 0 Как сообщает официальный сайт администрации города Тамбова – вчера утром глава города Тамбова Сергей Чеботарев подписал постановление о расторжении трудового договора и увольнении с директором МАУ «Дом молодежи» Ильей Андреевым на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города

Сколько тамбовчане будут оставаться без зарплаты? 0 В Тамбове 20 февраля состоялась встреча представителей следственного комитета, государственной инспекции труда по вопросам нарушения трудового законодательства и невыплаты заработной платы. На прием обратились 40 человек.

Часы на железнодорожный вокзал Тамбова вернутся в апреле 0 Часы на железнодорожный вокзал Тамбова вернутся к 26 апреля. После открытия реконструированного вокзала вместо часов появилась табличка с поздравлениями от ОАО «РЖД».

7-летний мальчик пострадал в ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 20 февраля в тройном ДТП пострадал 7-летний ребенок. Утром на улице Мичуринской водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, мужчина 1934 года рождения, столкнулся с движущимся впереди автомобилем Lada Kalina.

Тамбовчане всё чаще берут кредиты 0 В 2018 году в Тамбовской области выдано потребительских кредитов на 41,4% больше, чем годом ранее. Банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на сумму свыше 60 млрд рублей.