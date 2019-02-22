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На территории строящегося детского сада произошел пожар
Как сообщает портал «Новый Тамбов» на территории строящегося детского сада на улице Селезневская в северной части города Тамбова в субботу поздно вечером произошел пожар. По информации пожарной части произошел пожар в строительном вагончике и строительного мусора, который был оперативно ликвидирован.
Строительство нового детского сада на улице Селезеневская на 250 мест началось осенью 2018 года.
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