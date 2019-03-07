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Реальные доходы населения сократились на 15%
Сегодня, 08:07
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По данным статистики среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей. По данным опросов населения проведенных, в том числе "Риа-рейтинг", среднемесячная зарплата не превышает 17-20 тыс. руб., а в сельской местности, где проживает 40% населения области, и того меньше.
По размеру доходов на душу населения Тамбовская область занимает 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 8722 руб. мес.; средний размер пенсий – 12,5 тыс. руб. По данным Росстата с 2015 г. реальные денежные доходы населения в совокупности сократились на 15%, то есть цены и тарифы растут быстрее скудных зарплат.
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