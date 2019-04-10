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Молодой человек совратил 12 несовершеннолетних девочек
Сегодня, 06:34
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Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Тамбовской области, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних девочек. Как установлено следствием в 2015-2017 г. молодой человек в социальных сетях знакомился с девочками из различных субъектов Российской Федерации, потерпевшими по уголовному делу признаны 12 несовершеннолетних. Парень вел с ними интимную переписку, просил их делать «откровенные» фотографии и присылал свои.
Более того с одной из девочек он неоднократно встречался у себя в доме вступая с ней в половую связь. В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ждет суда.
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