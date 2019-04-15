|
|
Наркополицейский сбывал героин в Тамбове
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел города Москвы. По версии следствия находясь в отпуске вместе с подельницей он делал «закладки» с героином в районе улиц Гастелло и Елецкой города Тамбова.
Злоумышленников задержали сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области, женщина ранее привлекалась за аналогичные преступления.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Политолог Владислав Федоров выступил в Москве с лекцией о традициях греческой демократии и перспективах реформирования современного народовластия. Российский политолог предложил отменить голосование на выборах и ввести жеребьевку.
В Тамбовской области 16 апреля не было ДТП со смертельным исходом, но в столкновении с автомобилем пострадал велосипедист.
Тамбовская область упрочила свои позиции в рейтинге депрессивных регионов, где заметно уменьшилось количество рабочих мест. За последние три года (2016-2018 гг.) количество рабочих мест в Тамбовской области снизилось на 15,7 тыс.
17 апреля 1636 года государевым стольником и Шацким воеводой Романом Боборыкиным был основан Тамбов в качестве опорного пункта Московского государства в районе Дикого поля. Для Тамбова выбрали холм при слиянии рек Цны и Студенца. В 70-80-е годы ХХ века в советское время был пик процветания города
Продолжается сбор подписей за проведение досрочных выборов в Тамбовскую городскую Думу шестого созыва, подписать петицию можно перейдя по ссылке. Горожане не стесняются в комментариях характеризовать работу представительного органа власти:
Пассажиры поезда № 045Й «Тамбов-Москва», который прибывает на Казанский вокзал, пожаловались на увеличение времени в пути. Ранее, чтобы добраться до Москвы поезду требовалось не более 7 часов, а теперь время увеличилось до 7 часов 39 минут.
Прокуратура Сампурского района Тамбовской области направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Тамбовский бекон» ущерба в размере 6 млн. руб. за нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов.
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел города Москвы.
Агентство «ПолитБрокер» опубликовало очередное исследование на «Бирже губернаторов», так акции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пошли вниз.
В Мичуринске 15 апреля в столкновении с Lada Priora погиб велосипедист 1946 года рождения.
Управление следственного комитета России по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова в связи с отсутствием состава преступления.
Органы прокуратуры провели проверку исправительной колонии № 1 в городе Тамбове в ходе, которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
28,6 млн. рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство 10 спортивных площадок на территории Тамбовской области, которые оборудуют для самостоятельней подготовки граждан к сдаче норм ГТО.
На еженедельном планерном совещании в администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от специализированных служб принять неотложные меры по решению проблемы своевременного вывоза коммунальных отходов из муниципальных образований области.
В Тамбовской области хотят увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 30 процентов.
Продолжается сбор подписей под петицией за роспуск Тамбовской городской Думы шестого созыва, в настоящее время собрано около 400 подписей. Жители города следующим образом комментируют свою позицию:
В Тамбове 13 апреля в результате столкновения автомобилей Ladа Largus и Ladа Vestaна на улице Комиссара Московского пострадал водитель Lada Largus.
В рейтинге качества жизни по итогам 2018 года Тамбовская область заняла 40 место. По сравнению с 2017 годом наш регион потерял шесть позиций, сообщает «РИА Рейтинг».
Отвратительная ситуация сложилась в Тамбовской области с вовлеченностью населения в малый бизнес. За 2018 год количество работников малых и микропредприятий в Тамбовской области снизилось на 1,9 процента.
В Тамбове жители улицы Фрунзе 14 апреля не смогли получить услугу по вывозу мусора. Это частный сектор Тамбова, здесь по средам и воскресеньям мусор выносят к домам, а затем сотрудники мусороуборочной компании собирают его. Но не в это воскресенье.
В Мичуринске проходит большой спортивный праздник — первенство ЦФО по дзюдо на призы генерала армии Н. Е. Рогожкина. Престижный турнир собрал более 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 15 регионов России.