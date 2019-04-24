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В Тамбовской области утвердят социальный кодекс для борьбы с бедностью
Сегодня, 07:09
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В администрации Тамбовской области прошли публичные слушания по вопросу разработки и принятия социального кодекса региона. В течение года сотрудники администрации Тамбовской области работали над созданием социального кодекса. В его состав вошли 39 нормативно-правовых актов, регулирующих социальную политику в Тамбовской области.
По мнению заместителя главы администрации региона Натальи Астафьевой доминантами социального кодекса станут поддержка семьи и рождаемости, а также борьба с бедностью. В настоящее время по размеру доходов на душу населения Тамбовская область занимает 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 8722 руб. мес.; средний размер пенсий – 12,5 тыс. руб.
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