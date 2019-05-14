Светлана Калинина: «Мы увидели воркауты, на которых просто можно получить увечья» Комментариев: 0



В прошлом году Светлана Калинина посещала Тамбовскую область. Следующим образом она комментирует благоустройство в городе Тамбове: «В сквере «Семейном» мы увидели воркауты, на которых просто можно получить увечья, детские горки, на которых дети постоянно подскальзываются, падают и разбиваются. Для чего тогда обустраивали среду? Для галочки. Поэтому перед тамбовскими властями мы обозначили круг ошибок», - отмечает Светлана Калинина.



Сквер «Семейный» в префектуре «Центральная» обошелся почти в 7 млн. рублей. «В сквере «Семейный» на детской площадке мало песка и выступают бетонные основания, что очень опасно для детей!», - жалуются местные жители. В Сочи проходит медиафорум независимых СМИ «Правда и справедливость», участниками стали более 500 человек, мероприятие проводит Общероссийский народный фронт. В форуме принимают участие представители СМИ Тамбовской области, в том числе редактор LifeTambov.ru Ирина Шелудякова, которая побеседовала с координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды, членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой по вопросам благоустройства и ЖКХ в нашем регионе.В прошлом году Светлана Калинина посещала Тамбовскую область. Следующим образом она комментирует благоустройство в городе Тамбове: «В сквере «Семейном» мы увидели воркауты, на которых просто можно получить увечья, детские горки, на которых дети постоянно подскальзываются, падают и разбиваются. Для чего тогда обустраивали среду? Для галочки. Поэтому перед тамбовскими властями мы обозначили круг ошибок», - отмечает Светлана Калинина.Сквер «Семейный» в префектуре «Центральная» обошелся почти в 7 млн. рублей. «В сквере «Семейный» на детской площадке мало песка и выступают бетонные основания, что очень опасно для детей!», - жалуются местные жители.



