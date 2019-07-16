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Родители бьют тревогу, что детям во время не делают прививки
Вчера, 15:46
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Участились сообщения жителей области в адрес органов государственной власти, что в учреждениях здравоохранения существует проблема с вакцинацией детей, в том числе от кори.
«Каждый ребёнок до года должен быть привит от кори, паротита и краснухи. Моей дочери год и два месяца, и у нас есть прививка только от краснухи. Малышей, ожидающих прививки или ревакцинации, очень много», - пишет отец ребенка про ситуацию, которая сложилась в учреждении здравоохранения города Тамбова.
Подобные сообщения особенно тревожны на фоне того что в Тамбовской области сложилась неблагоприятная ситуация с распространением вируса кори. В июне 2019 года в лаборатории подтвердили 19 случаев заражения.
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