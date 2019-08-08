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В Мордовском районе в результате ДТП погибло пять человек
Сегодня рано утром на 139 км. автомобильной дороги «Тамбов-Воронеж» (н.п. Шульгино) на территории Мордовского района Тамбовской области произошло ДТП.
В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение микроавтобуса «ДУКАТО СОВЕРС» и микроавтобуса «Форд транзит». В результате ДТП пострадало 13 человек, из них 5 человек погибло, 8 пострадавших направлены в ТОГБУЗ городская клиническая больница имени Архиепископа Луки.
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На сайте управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области размещен обновленный проект территориальной схемы по обращению с отходами производства и потребления.
Сегодня рано утром на 139 км. автомобильной дороги «Тамбов-Воронеж» (н.п. Шульгино) на территории Мордовского района Тамбовской области произошло ДТП.
Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в убийстве и насильственных действиях сексуального характера.
В Тамбовской области прошли сильные дождь, сегодня на улице теплая и солнечная погода, которая, правда, к предстоящим выходным измениться.
Вчера в Тамбове на железнодорожном переезде на улице Астраханская на территории промышленной зоны сошли с рельс цистерны с топливом.
Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела очередное заседание. Общественники обсудили новое судебное разбирательство в отношении сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и Информационного агентства «Тамбов-Информ» по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко,
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту сокрытия налогов в размере 42 млн рублей, по данным «Абирега», речь идет о АО «Завод «Тамбоваппарат».
Прокуратура Советского района внесла представление в администрацию города Тамбова с требованием оборудовать пешеходный переход на пересечении улицы Гагарина и переулка Ново-Рубежный светофором.
Суд вынес приговор 30-летнему жителю города Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов в сети «Интернет»).
Сегодня в Тамбове в гайд-парке прошла акция протеста, организованная Тамбовским обкомом КПРФ по вопросам роста стоимости проезда в общественном транспорте до 30% при наличном расчете, тарифов на услуги ЖКХ и другим темам.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о работе городского жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018/2019 годов, которая была неразрывно связана с подготовкой к новому отопительному сезону.
Администрация Бондарского района Тамбовской области за средства местного бюджета планирует купить для нужд администрации автомобиль Toyota Camry за 1,7 млн рублей.
В Тамбове за гаражами в районе улицы Зои Космодемьянской обнаружен труп молодой девушки.
В январе-июне 2019 года индекс цен на сельхозпродукцию пошли вниз, в частности на свинину, сахар, масло подсолнечное, мясные полуфабрикаты, мясо домашней птицы и субпродукты сельскохозяйственной птицы.
Администрация города Тамбова приняла решение признать утратившим силу постановление от 20.02.2019 №843 «О создании рабочей группы по решению вопросов при переименовании ул. Степана Разина, в границах участка от ул. Советской до Рассказовского шоссе, и присвоении ей имени Святителя Питирима,
Вчера в Саранске состоялся домашний мачт ФК «Тамбов» с тульским «Арсеналом» игра закончилась не в пользу нашей команды – (0:1).
В микрорайоне «Пехотка» в городе Тамбове до конца года планируют построить здание нового детского сада. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 350 мест.
Продолжается сбор заявок на выбор подрядной организации, которая займется работами по реставрации объекта культурного наследия по ул. Рахманинова, 3А в городе Тамбове.
6 августа в 18.00 в Рассказовском сквере состоится пикет жителей города Тамбова и коммунистов против значительного повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте.
2 августа депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46, чтобы обменяться последней информацией и наметить дальнейший план действий.
День ото дня растут протестные настроения среди жителей города Тамбова, которые требуют не допустить резкого роста платы за проезд. На 6 августа на 18.00 в Рассказовском сквере запланирована акция протеста против данного решения, принятого на уровне администрации области.