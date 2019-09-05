«Сказать ему нам нечего» - обманутые дольщики про отмененную вице-губернатором встречу 0 Вчера должна была состояться встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова по вопросу достройки проблемного объекта.

Родители: «Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс» 0 Начался новый учебный год, а вместе с ним на прямую линию главы администрации Тамбовской области Александра Никитина стали поступать новые жалобы от родителей учащихся нашего региона, которые просят решить комплекс проблем.

На западе Тамбова в сквере появились нержавеющие рыбки 0 В сквере «Речной» по ул. Гастелло в городе Тамбове приступили к монтажу фонтана «Рыбки».

В селе Бондари в результате ДТП автомобиль смялся пополам 0 В селе Бондари Бондарского района Тамбовской области произошло серьезное ДТП — водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач.

Кондуктор: «За всю нищету государство должно платить» 0 В Тамбове произошел очередной скандал в общественном транспорте, жительница города разместила на сайте пассажирских перевозок жалобу, что ее вместе с дочерью оскорбили в общественном транспорте.

Прокуратура не усмотрела нарушений в резком повышении платы за проезд 0 На обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу резкого повышения платы за проезд в общественном транспорте из прокуратуры Тамбовской области пришел ответ. Надзорный орган не усмотрел каких-либо нарушений в решении администрации области повысить стоимость проезда в

В тамбовской школе портреты путешественников заменили на портреты священнослужителей 0 Прокуратура проводит проверку по жалобе общественника Андрея Полякова, который написал заявление по факту фотографии, на которой изображен класс одной из тамбовских школ, где вместо портретов путешественников сейчас висят изображения патриарха Кирилла, местного митрополита Феодосия и икона, -

Готовность к отопительному сезону № 1 0 Прошло заседание тепловой комиссии по вопросу подготовки города Тамбова к отопительному сезону 2019/2020 года.

Жители области пожаловались на несправедливость в оплате проезда 0 На сайте «Александр Никитин – прямая линия» жительница Тамбовской области пожаловалась на несправедливость, с ее точки зрения, в рамках оплаты проезда в общественном транспорте.

Утверждена дата внеочередного заседания гордумы по назначению главы Тамбова 0 Сегодня на заседании президиума Тамбовской городской Думы была утверждена дата внеочередного заседания представительного органа. Депутаты примут решение об избрании главы города Тамбова 16 сентября 2019 года.

В «Доме единоборств» откроют филиал шестой поликлиники 0 В городе Тамбове по ул. Мичуринская, 150, где располагается «Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» («Дом единоборств») откроет свой филиал поликлиника № 6.

За купальный сезон погибло 15 человек, в том числе ребенок 0 По информации МЧС по Тамбовской области купальный сезон – 2019 в нашем регионе в целом прошел в штатном режиме, системное проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде позволило снизить количество происшествий на воде.

Мусоросортировочный комплекс построенный за 20,8 млн рублей не выведен на полную мощность 0 В конце 2018 года в Петровском районе был построен мусоросортировочный комплекс по обработке отходов, который до настоящего времени не выведен на проектную мощность, - сообщает «ПРАВО68».

В Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом» 0 7 сентября в Тамбове пройдет плоггинг-забег под девизом «Беги со смыслом» в рамках первого Всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна».

После очередной аварии в Тамбове водоснабжение восстановлено 0 Сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» восстановили водоснабжение в многоквартирных домах по улице Сабуровская, 2а, корпус 1-4, 2б, 2в и котельной.

Сергей Юхачев назначен заместителем губернатора 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назначил своим заместителем Сергея Юхачева, который ранее занимал пост начальника управления экономической политики администрации Тамбовской области.

В Рассказово открыли школу современных индустриальных технологий 0 2 сентября в городе Рассказово состоялось торжественное открытие инновационного образовательного учреждения «Школа-центр современных индустриальных технологий».

Возбуждено уголовное дело по факту невыплата зарплаты работникам «Тамбовский трикотаж» 0 По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Тамбовский трикотаж».

Управление ТЭК и ЖКХ области - экотехнопарк «Центральный» является необходимым объектом 0 От 11 заинтересованных лиц в рамках обсуждения нового проекта территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Тамбовской области поступило более 20 предложений.

«Обещанного три года ждут» - жители Уварово добиваются от властей ремонта дороги 0 В течение многих лет жители, проживающие по улице Мирона Кабаргина в городе Уварово Тамбовской области, добиваются от местных и региональных властей ремонта дорожного полотна.