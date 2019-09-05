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В селе Бондари в результате ДТП автомобиль смялся пополам
В селе Бондари Бондарского района Тамбовской области произошло серьезное ДТП — водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. При этом машину смяло на две половины.
Авария произошла на улице Пароваткина районного центра, пострадал один человек.
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