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«Сказать ему нам нечего» - обманутые дольщики про отмененную вице-губернатором встречу
Сегодня, 09:13
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Вчера должна была состояться встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова по вопросу достройки проблемного объекта. Но встреча не состоялась, высокопоставленный чиновник отменил её за 5 минут до начала.
«Сегодняшняя встреча, обещанная г-ном Габуевым 28.08.2019 г. им же и отменена по формальным причинам (он на совещании, а так как с подрядчиками-инвесторами он не встретился и ничего не согласовал, то и «Сказать ему нам нечего»). Так нам объяснили в общественной приемной... Видно это фирменный знак г-на Габуева А.Т, отменять встречи за 5 минут до их начала (проходили,знаем)», - пишут дольщики в группе «Коммунальная 46» в социальной сети «Вконтакте» (орфография и пунктуация автора сохранена).
Арсен Габуев не в первый раз отменяет встречи с дольщиками. По данной ситуации они написали жалобу на имя главы администрации области Александра Никитина.
К слову региональные власти не могут годами решить проблему обманутых дольщиков не только по Коммунальной, 46. Приводим обращения других обманутых граждан с «Прямой линии Александра Никитина».
«Добрый день! Когда начнется строительства дома по адресу Московская 30а,сколько можно уже обещать и говорить красивые слова....», - пишут 20 августа 2019 г. обманутые дольщики.
Управление государственного строительного надзора области отвечает, что ООО «Западстрой» приступило к работам на строительной площадке.
«Где же обещанное возобновление строительства дома на Московской 30а? ООО «Запад строй» только покосило траву 1 неделю и все. Больше ничего не делается совсем. Как они собираются построить тепловой контур к концу декабря 2019 года как было обещано на всех собраниях и встречах?», - обращение от обманутых дольщиков, но уже от 4 сентября 2019 года.
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