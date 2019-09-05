«Сказать ему нам нечего» - обманутые дольщики про отмененную вице-губернатором встречу Комментариев: 0 Вчера должна была состояться встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова по вопросу достройки проблемного объекта. Но встреча не состоялась, высокопоставленный чиновник отменил её за 5 минут до начала.



«Сегодняшняя встреча, обещанная г-ном Габуевым 28.08.2019 г. им же и отменена по формальным причинам (он на совещании, а так как с подрядчиками-инвесторами он не встретился и ничего не согласовал, то и «Сказать ему нам нечего»). Так нам объяснили в общественной приемной... Видно это фирменный знак г-на Габуева А.Т, отменять встречи за 5 минут до их начала (проходили,знаем)», - пишут дольщики в группе «Коммунальная 46» в социальной сети «Вконтакте» (орфография и пунктуация автора сохранена).



Арсен Габуев не в первый раз отменяет встречи с дольщиками. По данной ситуации они написали жалобу на имя главы администрации области Александра Никитина.



К слову региональные власти не могут годами решить проблему обманутых дольщиков не только по Коммунальной, 46. Приводим обращения других обманутых граждан с «Прямой линии Александра Никитина».



«Добрый день! Когда начнется строительства дома по адресу Московская 30а,сколько можно уже обещать и говорить красивые слова....», - пишут 20 августа 2019 г. обманутые дольщики.



Управление государственного строительного надзора области отвечает, что ООО «Западстрой» приступило к работам на строительной площадке.



«Где же обещанное возобновление строительства дома на Московской 30а? ООО «Запад строй» только покосило траву 1 неделю и все. Больше ничего не делается совсем. Как они собираются построить тепловой контур к концу декабря 2019 года как было обещано на всех собраниях и встречах?», - обращение от обманутых дольщиков, но уже от 4 сентября 2019 года. Вчера должна была состояться встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева с обманутыми дольщиками по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова по вопросу достройки проблемного объекта. Но встреча не состоялась, высокопоставленный чиновник отменил её за 5 минут до начала., - пишут дольщики в группе «Коммунальная 46» в социальной сети «Вконтакте» (орфография и пунктуация автора сохранена).Арсен Габуев не в первый раз отменяет встречи с дольщиками. По данной ситуации они написали жалобу на имя главы администрации области Александра Никитина.К слову региональные власти не могут годами решить проблему обманутых дольщиков не только по Коммунальной, 46. Приводим обращения других обманутых граждан с «Прямой линии Александра Никитина»., - пишут 20 августа 2019 г. обманутые дольщики.Управление государственного строительного надзора области отвечает, что ООО «Западстрой» приступило к работам на строительной площадке., - обращение от обманутых дольщиков, но уже от 4 сентября 2019 года.



