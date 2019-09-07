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«Спорт – песня жизни»
Вчера, 08:32
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В субботу в посёлке совхоза «Селезневский» в Тамбовском районе прошел масштабный фестиваль «Спорт – песня жизни». Организатором спортивного мероприятия стала местная администрация при поддержке спонсоров.
«Спорт гармонично сочетается с музыкой, поэтому идея праздника «Спорт – песня жизни» интересная и актуальная», — подчеркнул председатель районного совета народных депутатов Тамбовской района Александр Широков.
Ключевым состязанием стал – пауэрлифтинг, силачи показали, что они умеют.
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