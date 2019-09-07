Земельный участок под строительство часовни в Тамбове муниципалитетом не предоставлялся Комментариев: 0



Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров сделал обращение в администрацию города Тамбова с просьбой разобраться в вопросе. Оказалось, что земельный участок под строительство часовни муниципалитетом не предоставлялся, как и разрешительные документы на проведение работ.



«Это, скажем, деревянная беседка. Это махонькая часовня, деревянная. Это лёгкое строение, это некапитальное сооружение… Это просто беседка с крестом. Для чего крест – для беседы с Богом», – рассказал LifeTambov.ru протоиерей Георгий Неретин.



Следовательно, по мнению служителя церкви, не нужно и получать разрешение на проведение строительных работ. С такой постановкой вопроса не согласен депутат гордумы, по его мнению, спорный объект является капитальным, поскольку имеет фундамент, прочно связанный с участком. В Тамбове разгорелся скандал, связанный со строительством религиозного объекта в районе стадиона «Динамо» на Красноармейской площади в городе Тамбове. По мнению местных жителей работы, ведутся без получения соответствующих разрешительных документов.Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров сделал обращение в администрацию города Тамбова с просьбой разобраться в вопросе. Оказалось, что земельный участок под строительство часовни муниципалитетом не предоставлялся, как и разрешительные документы на проведение работ.«Это, скажем, деревянная беседка. Это махонькая часовня, деревянная. Это лёгкое строение, это некапитальное сооружение… Это просто беседка с крестом. Для чего крест – для беседы с Богом», – рассказал LifeTambov.ru протоиерей Георгий Неретин.Следовательно, по мнению служителя церкви, не нужно и получать разрешение на проведение строительных работ. С такой постановкой вопроса не согласен депутат гордумы, по его мнению, спорный объект является капитальным, поскольку имеет фундамент, прочно связанный с участком.



