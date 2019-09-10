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В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов
Сегодня, 08:03
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С 12 сентября по 1 октября включительно на территории Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов, в связи с установлением пятого класса пожарной опасности. С начала пожароопасного периода на территории лесного фонда региона было обнаружено и потушено 16 пожаров. Огонь прошел более 6 гектаров леса.
Лесоводы обращают внимание, что в пожароопасный период не следует разводить костры и не использовать иные источники открытого огня в лесных массивах.
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