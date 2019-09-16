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До конца сентября ряд домов в Тамбове останутся без горячей воды
Вчера, 08:47
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В настоящее время ПАО «Квадра» продолжает работы по реконструкции квартальных сетей от ЦТП-69, проводятся мероприятия по демонтажу старого трубопровода. Специалисты заменят 3,6 км сетей и восстановят линию циркуляции к жилым домам.
В связи с проводимыми работами до 30 сентября, будет ограничена подача горячей воды в ряд многоквартирных домов по ул. Магистральная 1, 3, 3а,5, 7, Рылеева 94, 96, 98, 100, 100а, 100б.
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