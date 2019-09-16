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Наталия Макаревич обратила внимание на проблему обманутых дольщиков
Сегодня, 09:24
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Новый глава города Тамбова Наталия Макаревич провела рабочие совещания с руководителями трех структурных подразделений администрации города. В частности председателю комитета градостроительства Александру Зимнухову было дано поручение предоставлять ежедневные отчеты о ходе строительства новых детских садов на территории города.
Особое внимание Наталия Владимировна уделила решению проблемы обманутых дольщиков, в частности исполнение обязательств города по проблемным домам, включенным в региональный план-график по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В Тамбове почти 10 проблемных объектов.
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