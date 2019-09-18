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» » На новых участках в городе Тамбове запретили остановку машин

На новых участках в городе Тамбове запретили остановку машин

Вчера, 09:15
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На новых участках в городе Тамбове запретили остановку машин Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова информирует, что на новых участках улиц в городе Тамбове были установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» по следующим адресам:
- около д.255 по ул. Карла Маркса;
- по нечетной стороне ул.Студенецкой, на участке от ул.Базарной до ул.Пролетарской;
- по ул.Чичканова, на участке от ул.Советской до ул.Б.Васильева;
- по ул.Астраханской, в районе дома 176Б;
-по ул.Астраханской, на участке от дома 2А до дома 36 по ул.Советской;
- по ул.Северо-Западной, на участке от дома 4 до ул.Чичерина;
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