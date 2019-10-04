«Мы жители Токаревского района задыхаемся от вони исходящей от птицефабрики» Комментариев: 0



«Господин Губернатор мы жители Токаревского района задыхаемся от вони исходящей от Токаревской птицефабрики как дует ветер в сторону центра запах и смрад доходит до всего поселка мы задыхаемся. Неоднократно обращались к главе нашей администрации решить проблему. Но ответа так и нет воняет смрадом и экскрементами и химией в Токаревке. Помогите», - пишет Раиса Жимарева (орфография и пунктуация автора сохранены).



В ответе на жалобу управление сельского хозяйства Тамбовской области пишет, что, по словам представителей районной администрации в р.п. Токаревка периодически появляются незначительные неприятные запахи, исчезающие через некоторое время.



«По информации, предоставленной руководством ОАО «Токаревская птицефабрика» в результате проведенных измерений превышений предельно-допустимых концентраций выявлено не было. Управлением сельского хозяйства области и администрацией Токаревского района руководству ОАО «Токаревская птицефабрика» предложено принять во внимание вопрос о появлении неприятных запахов от производственной деятельности предприятия и продолжить работу по уменьшению пахучих выбросов в атмосферу», - из ответа на заявление местных жителей.



Тамбовская область один из крупнейших производителей мяса птицы в нашей стране. Жители Токаревского района Тамбовской области пожаловались главе администрации Тамбовской области Александру Никитину по вопросу деятельности местной птицефабрики.«Господин Губернатор мы жители Токаревского района задыхаемся от вони исходящей от Токаревской птицефабрики как дует ветер в сторону центра запах и смрад доходит до всего поселка мы задыхаемся. Неоднократно обращались к главе нашей администрации решить проблему. Но ответа так и нет воняет смрадом и экскрементами и химией в Токаревке. Помогите», - пишет Раиса Жимарева (орфография и пунктуация автора сохранены).В ответе на жалобу управление сельского хозяйства Тамбовской области пишет, что, по словам представителей районной администрации в р.п. Токаревка периодически появляются незначительные неприятные запахи, исчезающие через некоторое время.«По информации, предоставленной руководством ОАО «Токаревская птицефабрика» в результате проведенных измерений превышений предельно-допустимых концентраций выявлено не было. Управлением сельского хозяйства области и администрацией Токаревского района руководству ОАО «Токаревская птицефабрика» предложено принять во внимание вопрос о появлении неприятных запахов от производственной деятельности предприятия и продолжить работу по уменьшению пахучих выбросов в атмосферу», - из ответа на заявление местных жителей.Тамбовская область один из крупнейших производителей мяса птицы в нашей стране.



