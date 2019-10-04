Алексей Кондратьев выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Комментариев: 0



Сенатор обратил внимание, что Россия за последние тридцать лет переживала одни из самых крупных террористических актов, а также сделал акцент на мерах, предпринятых в этом направлении.



«Такие террористические акты, какие переживала Россия, ни одна страна из присутствующих здесь, не испытала. Сохраняя актуальным призыв к формированию единого антитеррористического фронта для нейтрализации глобальной угрозы терроризма, мы уже выстроили свое национальное законодательство, в том числе в вопросах поддержки и защиты жертв терроризма» – убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.



Также российский парламентарий обратил внимание на такие важнейшие аспекты как последующая социальная и психологическая реабилитация, минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы.



Кроме того, Алексей Кондратьев выступил по теме «О функционировании демократических институтов в Республике Молдова». На Парламентской ассамблеи Совета Европы позицию Российской Федерации по вопросу «Защита и поддержка жертв терроризма» озвучил член Совета Федерации ФС РФ от Тамбовской области Алексей Кондратьев.Сенатор обратил внимание, что Россия за последние тридцать лет переживала одни из самых крупных террористических актов, а также сделал акцент на мерах, предпринятых в этом направлении.«Такие террористические акты, какие переживала Россия, ни одна страна из присутствующих здесь, не испытала. Сохраняя актуальным призыв к формированию единого антитеррористического фронта для нейтрализации глобальной угрозы терроризма, мы уже выстроили свое национальное законодательство, в том числе в вопросах поддержки и защиты жертв терроризма» – убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.Также российский парламентарий обратил внимание на такие важнейшие аспекты как последующая социальная и психологическая реабилитация, минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы.Кроме того, Алексей Кондратьев выступил по теме «О функционировании демократических институтов в Республике Молдова».



