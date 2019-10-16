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Депутат хочет через суд добиться запрета деятельности ритуалок в жилых домах
Сегодня, 13:56
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Октябрьский районный суд города Тамбова принял к производству исковое заявление депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова о признании незаконным бездействия прокуратуры Октябрьского района в части непринятия мер прокурорского реагирования в отношении Роспотребнадзора по вопросу деятельности магазинов ритуальных услуг в многоквартирных домах.
«Почти год прокуратура, Роспотребнадзор, администрация города меня футболят с вопросом запрета деятельности ритуальных магазинов в жилых домах города. В других регионах страны надзорные органы через суд добиваются запрета размещения ритуалок в домах, но у нас видимо свое понимание строительных норм и правил», - пишет Артем Александров.
Согласно п. 4.10 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция) в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать встроенные и встроенно-пристроенные учреждения и магазины ритуальных услуг.
В свою очередь прокуратура считает, что СНиП в этой части распространяется только на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий. Спорные многоквартирные дома построены до введения данных требований в СНиП.
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