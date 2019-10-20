Обыски у вице-губернатора Сергея Иванова связывают с выделением субсидий Комментариев: 0



Источник знакомый с ситуацией сообщил изданию



Один из значимых активов Вадима Мошковича в нашем регионе – «Тамбовский бекон». Масштабы субсидий «Тамбовскому бекону» исчисляются сотнями миллионов рублей, например, за 2017 год компания получила субсидий в размере — 816,8 млн рублей.



Политологи отмечают, что подобные скандалы могут серьезно сказаться на позициях губернатора Александра Никитина, в следующем году в Тамбовской области запланированы выборы высшего должностного лица.



«Совокупность тех проблем, которые начинают вылезать сегодня наружу в Тамбовской области, – для Никитина тенденция нехорошая. Она будет бить не только по выборам губернатора, но и аукнется на выборах в облдуму, которые будут в 2021 г.», - приводит слова доктора политических наук Владимира Титаренко портал «Клуб регионов». Коррупционные скандалы в окружении главы администрации Тамбовской области Александра Никитина продолжают набирать обороты. Задержанный по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Глеб Чулков помещен под домашний арест, в кабинете другого заместителя главы администрации региона Сергея Иванова прошли обыски.Источник знакомый с ситуацией сообщил изданию «ПРАВО68» , что обыски в кабинете Сергея Иванова связаны не только с делом Рассказовского рынка, но и возможно с выдачей многомиллионных субсидий компаниям Мошковича, которого называют отдельные эксперты и СМИ покровителем высокопоставленного чиновника администрации Тамбовской области.Один из значимых активов Вадима Мошковича в нашем регионе – «Тамбовский бекон». Масштабы субсидий «Тамбовскому бекону» исчисляются сотнями миллионов рублей, например, за 2017 год компания получила субсидий в размере — 816,8 млн рублей.Политологи отмечают, что подобные скандалы могут серьезно сказаться на позициях губернатора Александра Никитина, в следующем году в Тамбовской области запланированы выборы высшего должностного лица., - приводит слова доктора политических наук Владимира Титаренко портал «Клуб регионов».



