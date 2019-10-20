|
Обыски у вице-губернатора Сергея Иванова связывают с выделением субсидий
Сегодня, 09:38
Комментариев: 0
Версия для печати
Коррупционные скандалы в окружении главы администрации Тамбовской области Александра Никитина продолжают набирать обороты. Задержанный по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Глеб Чулков помещен под домашний арест, в кабинете другого заместителя главы администрации региона Сергея Иванова прошли обыски.
Источник знакомый с ситуацией сообщил изданию «ПРАВО68», что обыски в кабинете Сергея Иванова связаны не только с делом Рассказовского рынка, но и возможно с выдачей многомиллионных субсидий компаниям Мошковича, которого называют отдельные эксперты и СМИ покровителем высокопоставленного чиновника администрации Тамбовской области.
Один из значимых активов Вадима Мошковича в нашем регионе – «Тамбовский бекон». Масштабы субсидий «Тамбовскому бекону» исчисляются сотнями миллионов рублей, например, за 2017 год компания получила субсидий в размере — 816,8 млн рублей.
Политологи отмечают, что подобные скандалы могут серьезно сказаться на позициях губернатора Александра Никитина, в следующем году в Тамбовской области запланированы выборы высшего должностного лица.
«Совокупность тех проблем, которые начинают вылезать сегодня наружу в Тамбовской области, – для Никитина тенденция нехорошая. Она будет бить не только по выборам губернатора, но и аукнется на выборах в облдуму, которые будут в 2021 г.», - приводит слова доктора политических наук Владимира Титаренко портал «Клуб регионов».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.