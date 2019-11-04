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Состоялась конференция Тамбовского регионального отделения «Единой России»
Сегодня, 07:09
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Вчера состоялась XXXI конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». По словам участников мероприятия, главным уходящим итогом года стала консолидация общества в рамках реализации национальных проектов, которые предусмотрены указом президента.
Например, в рамках проекта «Образование» введена школа в Рассказово, на подходе школа в Мичуринске, но там существуют проблемы с вводом образовательного учреждения в эксплуатацию.
Делегатами на съезд партии от Тамбовской области избраны: Александр Никитин, Евгений Матушкин, Алексей Беляев, Ольга Негрова, Ирина Тен и другие партийцы.
Фото – «Единая Россия»
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