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Экс-глава сельсовета отказался возмещать похищенные 42 тыс. рублей
Сегодня, 11:35
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Прокуратура Инжавинского района направила в суд заявление о взыскании с бывшего главы одного из сельских советов муниципального района – 42 тысяч рублей, который он похитил в бытность, когда возглавлял сельсовет. Осужденный в добровольном порядке причиненный бюджету сельсовета ущерб не возместил.
Ранее подготовка ко Дню Победы обернулась для экс-работника другого сельсовета Инжавинского района приговором. Работая главным бухгалтером Караваинского сельского совета, она незаконно взяла из кассы сельсовета 13 920 рублей, которые потратила на подготовку к празднованию Дня победы. В целях сокрытия незаконного расходования денег, используя свое служебное положение, составила фиктивный договор гражданско-правового характера.
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