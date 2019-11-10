|
После ремонта торжественно открыт железнодорожный путепровод на улице Гастелло
Сегодня, 09:10
Комментариев: 0
Версия для печати
На железнодорожном путепроводе станции Тамбов на улице Гастелло были досрочно завершены ремонтные работы. Путепровод был построен в 1896 году. Последний капремонт на нем проводился в 1996 году, поэтому без ремонта он представлял угрозу для безопасности железнодорожных перевозок и граждан.
Вчера при участии представителей ОАО «РЖД» и властей был торжественно открыт путепровод.
«Проблема снята. Никаких ремонтов, которые будут прерывать жизнь города, в ближайшие десятилетия не планируется», - заявил начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.