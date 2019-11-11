|
|
В Тамбовском районе произошла авария со смертельным исходом
На днях в Тамбовском районе на 393 километре автодороги «Орел-Ливны-Тамбов» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ». От полученных травм водитель «Нивы» скончался. Водителя автомобиля «ГАЗ» бригада скорой медицинской помощи осмотрела на месте аварии.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
На углу дома № 190В корпус 1 и 2 по ул. Советская города Тамбова ведется установка ограждения, которое ограничит проезд с улицы З. Космодемьянской на Советскую через жилой микрорайон. По словам инициаторов установки забора, таким образом, они хотят обезопасить себя и близких, поскольку через
Завершается программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
На днях в Тамбовском районе на 393 километре автодороги «Орел-Ливны-Тамбов» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
В связи с проведением плановых мероприятий сотрудниками АО «ТКС» на водоводе диаметром 600 мм от водозаборного узла №7 до станции 3-го ВЗУ №6 сегодня с 9.00 до полуночи будет снижено давление холодной воды в северной части города Тамбова.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту необеспечения должностными лицами тяжелобольного ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом.
На железнодорожном путепроводе станции Тамбов на улице Гастелло были досрочно завершены ремонтные работы.
В месте сброса сточных вод с очистных сооружений тамбовского водоканала в реку Цна по результатам анализа воды проведенной центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано в 30 раз превышение по аммиаку и в 1,5 раза - по нитритам, - сообщает ГТРК «Тамбов».
В отношении бизнесмена Руслана Шамояна возбуждено уголовное дело, по ходатайству правоохранительных органов ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В арт-кафе ДК с девчачьим регги-панком выступила певица «Лампочка» — Юлия Черняева.
На улице Коммунальная в районе дома № 13 в городе Тамбове обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм.
Следователь по особо важным делам СУ СК России по Тамбовской области инициировал прекращение уголовного дела в отношении лиц, организовавших азартные игры, - сообщает «ПРАВО68».
До 7 ноября должны были завершить работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове.
На днях во время тренировки в «Доме молодёжи» в городе Тамбове на школьника упала боксёрская груша, он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости.
Последние годы в Тамбовской области активно увековечивают память так называемых «солдат поневоле», (malgré-nous) призванных во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии и в Ваффен-СС. Основной посыл – мол, мобилизованные были
Глава города Тамбова согласно информации подготовленной аналитической системой «Рейтинг-центр» занимает второе место в региональном медиарейтинге, - сообщает lifetambov.ru.
Сцену, расположенную перед входом усадьбы Асеева в Тамбове демонтируют. Решение было принято руководством учреждения.
В селе Каменные Озерки Рассказовского района завершились работы по ремонту здания социокультурного комплекса.
Инициативная группа жителей города Тамбова, проживающая в районе ул. Чичанова, Володарского, Рабочей в течение полугода добивается согласования установки на территории сквера «Спортивный» арт-объекта в виде хоккейных ворот с клюшкой.
С понедельника на отдельных маршрутах городского транспорта в Тамбове тестируют оплату проезда при входе, речь идет об автобусах, на маршрутах №1, 18, 44, 50, 55. Горожане эксперимент восприняли достаточно негативно.
На днях должны были открыть проезд под железнодорожным мостом в районе улиц Коммунальной и Гастелло в городе Тамбове.
Прокуратура Инжавинского района направила в суд заявление о взыскании с бывшего главы одного из сельских советов муниципального района – 42 тысяч рублей, который он похитил в бытность, когда возглавлял сельсовет.