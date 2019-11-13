90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака Комментариев: 0



Об этом сообщил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который на своей странице в социальной сети устроил голосование, в котором более 90 % проголосовавших высказались против установки знака. Жители мотивируют свою позицию следующим образом:



«Я думаю, в парке нужно установить солнечные часы и на их примере школьникам рассказывать об известном строение солнечной системы», - считает Артем Рухов.



«Какая энергичная у нас в городе инициативная религиозная группа. И ведь они ведут себя ровно на столько мы им позволяем. Я против установки», - Дмитрий Шипинский. Завтра на заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение инициативной группы и главы города об установки памятного знака религиозного назначения, в честь располагавшейся там ранее церкви Михаила Архангельского. Рассчитывают, что монумент будет высотой в 6,7 метров.Об этом сообщил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который на своей странице в социальной сети устроил голосование, в котором более 90 % проголосовавших высказались против установки знака. Жители мотивируют свою позицию следующим образом:«Я думаю, в парке нужно установить солнечные часы и на их примере школьникам рассказывать об известном строение солнечной системы», - считает Артем Рухов.«Какая энергичная у нас в городе инициативная религиозная группа. И ведь они ведут себя ровно на столько мы им позволяем. Я против установки», - Дмитрий Шипинский.



