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» » 90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака

90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака

Вчера, 08:34
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90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака Завтра на заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение инициативной группы и главы города об установки памятного знака религиозного назначения, в честь располагавшейся там ранее церкви Михаила Архангельского. Рассчитывают, что монумент будет высотой в 6,7 метров.

Об этом сообщил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который на своей странице в социальной сети устроил голосование, в котором более 90 % проголосовавших высказались против установки знака. Жители мотивируют свою позицию следующим образом:

«Я думаю, в парке нужно установить солнечные часы и на их примере школьникам рассказывать об известном строение солнечной системы», - считает Артем Рухов.

«Какая энергичная у нас в городе инициативная религиозная группа. И ведь они ведут себя ровно на столько мы им позволяем. Я против установки», - Дмитрий Шипинский.
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