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СМИ: высокопоставленный экс-чиновник продает за 32 млн. загородный дом?
Вчера, 15:37
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На площадке «Авито» размещено объявление о продаже дорогостоящего коттеджа за 32 млн рублей в Пригородном лесу в 5 км от исторического центра города Тамбова. Дом площадью 1 тыс. кв. м. располагаться на земельном участке 28 соток.
«Новый коттедж-шале в Пригородном лесу города Тамбова. 5 км. до исторического центра. Лес, река, выход к берегу судоходного залива Житник реки Цна. Линия автономного берега более 70 метров. Устроен причал (отдельный дом-лофт). Рядом чистый городской большой пляж. Лес. Уникальный проект», - говорится в объявлении.
По информации издания «ПРАВО68» на фото в аккаунте продавец очень похож на экс-руководителя избиркома Тамбовской области Алексея Пучнина.
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