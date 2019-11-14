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Обманутых дольщиков призвали выйти на акцию протеста
Сегодня, 08:02
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С рабочим визитом в Тамбовской области побывал политик Никита Исаев, где среди прочего встретился с обманутыми дольщиками. Стоит отметить, что встреча прошла за закрытыми дверями – посторонних и опоздавших отсекала охрана гостя. В частности обсуждались проблемы долгостроев по ул. Кавказская, 1 «Б» и Киквидзе, 77 «Б». Московский деятель призвал дольщиков выходить на акции протеста.
«И это даже не сигнал от меня, а прямое сообщение – не глупите. Я побеждаю всегда. Подумаем о легальном общественном мероприятии, чтобы показать протестность», - решительно заявил Никита Исаев.
Кроме того политик считает, что в Тамбовской области, как и в стране в целом нет оппозиции. Посещая регионы, он практически везде обещает организовать оппозицию и уволить чиновников.
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