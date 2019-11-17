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В Тамбове из стеклопластика открыли памятник «Тамбовскому купцу»
Сегодня, 13:44
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В полку прибыло, теперь в Тамбове наравне с памятником казначейше, мужику установлен памятник «Тамбовскому купцу». Основным материалом выбрали стеклопластик. Кстати подобный материал активно используют для могильных надгробий, малых архитектурных форм и даже в сложных строительных конструкциях.
Славные тамбовские скульпторы заверили, что материал дешевле, но практичнее бронзы, а на вид как бронза.
«Мы считаем, что это то поколение купечества, о котором еще мало знают, но которое очень много сделало для российской экономики, для поднятия российского патриотизма», – отметил на открытии монумента председатель общественной организации «Опора России» Вадим Шитяков.
Фото: LifeTambov.ru.
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