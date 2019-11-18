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Правоохранительные органы занимаются фальшивыми льготными проездными талонами
Сегодня, 09:07
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Следственное управление УМВД России по Тамбовской области примет решение по проблеме так называемых задвоенных льготных проездных талонов на территории города Тамбова, - говорится в ответе на обращение депутата городской Думы Артема Александрова. Решение будет принято на основании проверки УМВД России по городу Тамбову.
Подобная проблема актуальна не только для областного центра. Недавно Мичуринский городской суд установил факт мошенничества – хищение бюджетных средств в особо крупном размере при реализации фальшивых льготных проездных талонов для проезда в общественном транспорте на общую сумму на 2,2 млн. руб.
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