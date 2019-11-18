В Тамбове открылась выставка - «Слава оружию России» 0 В Тамбове на базе областного музейно-выставочного центра была торжественно открыта выставка «Слава оружию России».

Три человека отравились угарным газом 0 В городе Моршанске в частном жилом доме на ул. Карла Маркса были обнаружены тела трех человек.

Правоохранительные органы занимаются фальшивыми льготными проездными талонами 0 Следственное управление УМВД России по Тамбовской области примет решение по проблеме так называемых задвоенных льготных проездных талонов на территории города Тамбова, - говорится в ответе на обращение депутата городской Думы Артема Александрова.

В Тамбове из стеклопластика открыли памятник «Тамбовскому купцу» 0 В полку прибыло, теперь в Тамбове наравне с памятником казначейше, мужику установлен памятник «Тамбовскому купцу».

В Тамбовской области обновили три кинотеатра 0 В рамках национального проекта «Культура» в Тамбовской области появится три новых кинотеатра, в том числе в Сосновском, Первомайском и Тамбовском районах.

Депутат-единоросс в знак протеста вышел из партии и сложил полномочия 0 Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия», генеральный директор мусороперерабатывающего завода «КомЭк» Игорь Блюм сегодня сделал заявление, что в знак протеста выходит из рядов партии власти и слагает с себя полномочия.

Жители улицы Садовая: «Мы уже не надеемся, что дорогу все-таки отремонтируют» 0 С 2004 года жители улицы Садовая в городе Тамбове обивают пороги администрации и депутатов с просьбой отремонтировать их многострадальную дорогу.

В Тамбове планируют создать арт-резиденцию «Гараж» 0 В 2020 году в Тамбове планируют создать пространство для творческих молодых людей - арт-резиденцию «Гараж».

В Знаменском районе произошло ДТП: пострадало семь человек 0 Вчера на трассе Тамбов – Сампур на территории Знаменского района произошло дорожно-транспортное пришествие.

Десятки лет люди живут на железнодорожной станции 0 Бывшие работники железной дороги станции Рада в Тамбовском районе десятки лет живут в прямом смысле на вокзале – в деревянном здании железнодорожной станции, - сообщает «ПРАВО68».

В Тамбовской области вновь сложилось миграционное уменьшение населения 0 В Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое с начала года составило 754 человека, - сообщает Тамбовстат.

Госслужащие сдали кровь для лечения тяжелобольных людей 0 В рамках акции «На службе государству – в служении обществу!» чиновники администрации Тамбовской области сдали более 20 литров крови для лечения тяжелобольных людей.

Прокурор Мичуринска ушла в отставку 0 Прокурор города Мичуринска Елена Шевчук ушла в отставку, - сообщает «ПроТамбов».

В Тамбове планируют построить 370 тыс. кв. м жилья 0 Порядка 370 тыс. кв. м будет возведено к 2024 году в северной части города Тамбова.

Обманутых дольщиков призвали выйти на акцию протеста 0 С рабочим визитом в Тамбовской области побывал политик Никита Исаев, где среди прочего встретился с обманутыми дольщиками.

На достройку проблемных домов направлено более 380 млн рублей 0 В 2019 году на достройку проблемных многоквартирных домов было направлено более 380 млн рублей.

Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха? 0 Продолжают поступать жалобы от граждан по вопросам строительства дороги в микрорайоне «Майский».

СМИ: высокопоставленный экс-чиновник продает за 32 млн. загородный дом? 0 На площадке «Авито» размещено объявление о продаже дорогостоящего коттеджа за 32 млн рублей в Пригородном лесу в 5 км от исторического центра города Тамбова. Дом площадью 1 тыс. кв. м. располагаться на земельном участке 28 соток.

Концерт Ани Лорак в Тамбове отменен 0 Концерт эстрадной певицы Ани Лорак, который должен был состояться в Тамбове, отменен.

90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака 0 Завтра на заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение инициативной группы и главы города об установки памятного знака религиозного назначения, в честь располагавшейся там ранее церкви Михаила Архангельского. Рассчитывают, что монумент