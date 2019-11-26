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Депутаты городской Думы обсудили отчет о работе администрации города
Сегодня, 09:24
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Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о работе главы и администрации города Тамбова за 2018 год. На деле отчета не было, первый заместитель главы администрации Дмитрий Самородин предложил депутатам задать вопросы, которых не последовало. Далее руководители фракций выступили в рамках обсуждения отчета.
По словам руководителя фракции КПРФ Артема Александрова коррупция стала системообразующим фактором, приведя примеры последних уголовных преследований высокопоставленных чиновников администрации города.
«С другой стороны, мы наблюдаем бесконечный поток бравурной информации о новых успехах и достижениях под мудрым руководством главы администрации области Александра Никитина. Если благодаря губернатору ремонтируются дороги, строятся детские сады, работает общественный транспорт, заходит и восходит солнце, тогда кто в ответе за коррупционные скандалы, снижение уровня жизни населения?», - задался вопросом Артем Александров.
В свою очередь глава города Наталия Макаревич обратила внимание, что именно губернатор активнее всех борется со злоупотреблениями в органах власти, для него нет неприкасаемых.
По словам депутата, средняя заработная плата в городе составляет 20-23 тыс. рублей, а не декларируемые 30 и более тыс. руб. Тамбов входит в десятку городов в стране с самыми низкими зарплатами, а средний размер пенсии – 13 тыс. рублей.
«В 2018 году впервые за последние 10 лет отмечена миграционная убыль населения. Сложно удержать людей, которые в массовом порядке покидают пределы Тамбова, если не создать достойные условия для жизни», - считает Артем Александров.
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