Депутаты городской Думы обсудили отчет о работе администрации города Комментариев: 0



По словам руководителя фракции КПРФ Артема Александрова коррупция стала системообразующим фактором, приведя примеры последних уголовных преследований высокопоставленных чиновников администрации города.



«С другой стороны, мы наблюдаем бесконечный поток бравурной информации о новых успехах и достижениях под мудрым руководством главы администрации области Александра Никитина. Если благодаря губернатору ремонтируются дороги, строятся детские сады, работает общественный транспорт, заходит и восходит солнце, тогда кто в ответе за коррупционные скандалы, снижение уровня жизни населения?», - задался вопросом Артем Александров.



В свою очередь глава города Наталия Макаревич обратила внимание, что именно губернатор активнее всех борется со злоупотреблениями в органах власти, для него нет неприкасаемых.



По словам депутата, средняя заработная плата в городе составляет 20-23 тыс. рублей, а не декларируемые 30 и более тыс. руб. Тамбов входит в десятку городов в стране с самыми низкими зарплатами, а средний размер пенсии – 13 тыс. рублей.

«В 2018 году впервые за последние 10 лет отмечена миграционная убыль населения. Сложно удержать людей, которые в массовом порядке покидают пределы Тамбова, если не создать достойные условия для жизни», - считает Артем Александров.

Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о работе главы и администрации города Тамбова за 2018 год. На деле отчета не было, первый заместитель главы администрации Дмитрий Самородин предложил депутатам задать вопросы, которых не последовало. Далее руководители фракций выступили в рамках обсуждения отчета.По словам руководителя фракции КПРФ Артема Александрова коррупция стала системообразующим фактором, приведя примеры последних уголовных преследований высокопоставленных чиновников администрации города.«С другой стороны, мы наблюдаем бесконечный поток бравурной информации о новых успехах и достижениях под мудрым руководством главы администрации области Александра Никитина. Если благодаря губернатору ремонтируются дороги, строятся детские сады, работает общественный транспорт, заходит и восходит солнце, тогда кто в ответе за коррупционные скандалы, снижение уровня жизни населения?», - задался вопросом Артем Александров.В свою очередь глава города Наталия Макаревич обратила внимание, что именно губернатор активнее всех борется со злоупотреблениями в органах власти, для него нет неприкасаемых.По словам депутата, средняя заработная плата в городе составляет 20-23 тыс. рублей, а не декларируемые 30 и более тыс. руб. Тамбов входит в десятку городов в стране с самыми низкими зарплатами, а средний размер пенсии – 13 тыс. рублей.«В 2018 году впервые за последние 10 лет отмечена миграционная убыль населения. Сложно удержать людей, которые в массовом порядке покидают пределы Тамбова, если не создать достойные условия для жизни», - считает Артем Александров.



