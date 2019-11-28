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На 7 улицах в с. Староюрьево не решен вопрос о сборе и вывозе ТКО
Сегодня, 08:23
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Органы прокуратуры выявили нарушения санитарного законодательства на территории с. Староюрьево. В ходе проверки установлено, что на 7 улицах районного центра, а именно Осетровка, Космонавтов, 1-й Больничный переулок, Центральная, Кирпичный завод, совхоз Зеркальный и Совхозная не решен вопрос о сборе и вывозе ТКО – отсутствуют контейнеры, нет площадок для сбора мусора.
Ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления возложенных на него обязанностей по организации сбора и вывоза бытовых отходов нарушает права граждан на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.
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