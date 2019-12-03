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К 37 домам в городе Тамбове восстановлена линия рециркуляции
Сегодня, 08:19
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В текущем году ПАО «Квадра» (ТЭЦ) восстановила линию циркуляции к 37 многоквартирным домам города Тамбова. Данные работы позволили улучшить качество горячего водоснабжения 6,6 тыс. жителей областного центра. На реализацию проекта было направлено около 30 млн рублей.
«В 70% домов, к которым мы проложили линию циркуляции в квартальных сетях, этот трубопровод отсутствует во внутридомовой системе. При этом управляющие организации ничего не предпринимают для решения проблемы. Наши усилия по повышению качества горячего водоснабжения напрасны, пока УК в своей зоне ответственности не начнут работать», - отмечает главный инженер Тамбовского филиала ПАО «Квадра» Алексей Нечаев.
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